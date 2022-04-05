Ani fren yapan motosiklet sürücü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ani fren yapan motosiklet sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ani fren yapan motosiklet sürücü yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde park eden aracı fark edemeyen motosiklet sürücüsü ani fren yapınca kaza yaptı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde park eden aracı fark edemeyen motosiklet sürücüsü ani fren yapınca kaza yaptı.

Kaza, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AGS 329 plakalı motosiklet sürücüsü, 44 PH 608 plakalı aracın park etmek için manevra yaptığını fark edemeyerek geçmek istedi. Son anda aracı fark eden motosiklet sürücü ani fren yaparak motosikletten kayarak düştü. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Ani fren yapan motosiklet sürücü yaralandı

Ani fren yapan motosiklet sürücü yaralandı

Ani fren yapan motosiklet sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hastane, Efeler, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title