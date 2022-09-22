Trafikte geri geri giden araç trafiği böyle tehlikeye soktu 3. Sayfa Haberleri Trafikte geri geri giden araç trafiği böyle tehlikeye soktuBURSA Bursa'da bir otomobil sürücüsü kazaya meydan okuyarak anayolda geri geri gitti. Trafikte geri geri giden araç trafiği böyle tehlikeye soktu BURSA Bursa'da bir otomobil sürücüsü kazaya meydan okuyarak anayolda geri geri gitti. Aracın geri geri ilerlediğini gören diğer sürücüler korna çalarak tepki verirken, otomobil sürücüsü kimseyi umursamadı. O anlar çevredeki bazı vatandaşlar ise o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur Tragger Bursa 3. Sayfa Haberler

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