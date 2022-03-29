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Anayasa Mahkemesi Arslan Vali Gül'ü ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Anayasa Mahkemesi Arslan Vali Gül'ü ziyaret etti

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

GAZİANTEP (İHA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Bölge Toplantısı için Gaziantep'te bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü bugün akşam saatlerinde gerçekleşen ziyarette Valilik girişinde Vali Davut Gül, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar tarafından karşılandı. Valilik ziyaret defterini imzalayan Arslan ve Akyel, makamda bir süre Vali Davut Gül ile sohbet etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel ve Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü valilikten ayrıldı. - GAZİANTEP

Anayasa Mahkemesi Arslan Vali Gül'ü ziyaret etti

Anayasa Mahkemesi Arslan Vali Gül'ü ziyaret etti

Anayasa Mahkemesi Arslan Vali Gül'ü ziyaret etti

Anayasa Mahkemesi Arslan Vali Gül'ü ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anayasa Mahkemesi, Zühtü Arslan, Cumhuriyet, Gaziantep, 3. Sayfa, Haberler

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