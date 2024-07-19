Anamur'da Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu taciri bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ilçesinde yaptığı araştırmada bir şahsın ikametinde ve eklentilerinde uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yaptığını belirledi. Belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada 3 kilo 113 gram kubar esrar, 453 kök kenevir, 93 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca ile 103 adet mermi ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MERSİN