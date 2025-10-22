Anamur Başsavcısı Çatlı'dan Öğrencilere Adalet Mesajı

Öğrencilerle buluşan Mersin'in Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı," Savcılık bir meslek değil, bir vicdan yolculuğudur. Biz, adaletin terazisini tutan elleriz. Sizler de büyüdüğünüzde hangi mesleği seçerseniz seçin, adil olun, dürüst olun, vicdanınızla yaşayın" dedi.

İlçede bulunan Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen Mesleki Tanıtım Günleri kapsamında Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, öğrencilerle buluştu. Etkinlikte cumhuriyet savcılığının görevleri, adalet sisteminin işleyişi ve hukuk bilincinin toplum için önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada savcılığın yalnızca bir meslek değil, vicdanı rehber edinen bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Gençlerin meslek seçiminde bilinçli karar verebilmeleri için bu tür etkinliklerin önemine değinen Çatlı, okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Etkinlik boyunca öğrenciler, hukuk ve adalet konularında merak ettikleri soruları yöneltti.