Anahtarını Unutunca Çatıdan Evine Girmeye Çalıştı, Düşerek Hayatını Kaybetti

Antalya'da evde unuttuğu anahtar nedeniyle çatıdan sarkıttığı hortum ile ikametine girmek istediği sırada hortumun kopması ile düşerek hayatını kaybeden Alperen Coşar'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde evinden ayrıldıktan sonra gece saatlerinde oturduğu apartmana gelen ve evinin anahtarını içerde unuttuğunu fark eden futbol okulu işletmecisi ve amatör takım teknik direktörü Alperen Coşar (43), saatin geç olması nedeniyle apartmanın çatısına çıktı. Burada apartman çatısında bulunan bir güneş enerjisi paneline sulama hortumunu bağlayan Coşar, 3. Katta bulunan evinin balkonuna inmek istedi. Ağırlığı kaldıramayan hortumun kopması sonucu Alperen Coşar, beton zemine düştü.

Manavgat'ta toprağa verilecek

Sabah saatlerinde komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Coşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uzun süredir Manavgat Beşiktaş Futbol Okulu işletmeciliği ve 2. Amatör Kümedeki Manavgat Hisar Gençlik ve Spor'un Teknik Direktörlük görevinde bulunduğu öğrenilen Alperen Coşar'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi ve savcılık işlemlerinin ardından Coşar'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Manavgat'a götürüldü. - ANTALYA