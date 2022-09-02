Anahtarını evde unuttu, balkona tırmanırken yere düşüp yaralandı 3. Sayfa Haberleri - Anahtarını evde unuttu, balkona tırmanırken yere düşüp yaralandı Tekirdağ Çorlu'da kapı anahtarını evin içerisinde unutan bir vatandaş, balkondan girmeye çalıştığı sırada yaklaşık 4 metre yüksekten dengesini kaybederek asfalt zemine düşüp yaralandı. - Anahtarını evde unuttu, balkona tırmanırken yere düşüp yaralandı TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da kapı anahtarını evin içerisinde unutan bir vatandaş, balkondan girmeye çalıştığı sırada yaklaşık 4 metre yüksekten dengesini kaybederek asfalt zemine düşüp yaralandı. Olay, Nusratiye Mahallesi Mavili Bahçe 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten evine dönen Orhan H., kapı anahtarını evin içerisinde unutması nedeniyle duvardan tırmanarak balkona çıkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden genç adam, yaklaşık 4 metre yüksekten asfalt zemine düştü. Yaralanan Orhan H. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Anahtarını evde unuttu, balkona tırmanırken yere düşüp yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.