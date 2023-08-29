Anahtarı kontakta unutulan aracı böyle çaldılar
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Anahtarı kontakta unutulan aracı böyle çaldılar Karabük'ün Safranbolu ilçesinde anahtarı üzerinde unutulan otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Anahtarı kontakta unutulan aracı böyle çaldılar
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde anahtarı üzerinde unutulan otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Sedai Yakışır ailesiyle piknikten döndüğü otomobilini evinin önüne park etti. Anahtarını kontakta unutan Yakışır ve ailesi eve girdikten 15 dakika sonra sokaktan geçen 2 şüpheli otomobile yaklaştı. Etrafı gözetledikten sonra şüpheliler gözüne kestirdiği otomobile binerek uzaklaştı.
Evin önündeki aracının olmadığnı fark eden Yakışır, güvenlik kamerasını inceledikten sonra çalındığını anlayarak durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler kameraları inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Araç sahibi Sedai Yakışır, anahtarı kontakta uyuttuktan sonra eve gidip uyuduğunu ve evinin önünden geçen düğün konvoyuna baktığı sırada arabasının olmadığını fark ettiğini söyledi.