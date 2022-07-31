Anahtarı evde unutan emekli öğretmen eve girmek isterken havalandırma boşluğuna düştü - Anahtarı evde unutan emekli öğretmen eve girmek isterken havalandırma boşluğuna düştü Samsun'da anahtarını evde unutan emekli öğretmen 3. kattan ikinci kattaki evine girmeye çalışırken apartmanın havalandırma boşluğuna düşerek ölümden döndü. - Anahtarı evde unutan emekli öğretmen eve girmek isterken havalandırma boşluğuna düştü SAMSUN - Samsun'da anahtarını evde unutan emekli öğretmen 3. kattan ikinci kattaki evine girmeye çalışırken apartmanın havalandırma boşluğuna düşerek ölümden döndü. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 77 yaşındaki emekli öğretmen Hasan K., anahtarını evde unutunca ikinci kattaki evine girmek için 3. kattaki havalandırma penceresinden havalandırma boşluğuna geçip yangın merdiveninden aşağı inmek istedi. Bu sırada eli kurtulan Hasan K., 3. kattan birinci kata kadar düştü. Yaralanan yaşlı adam 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay Samsun 3. Sayfa Haberler

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