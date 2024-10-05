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Anadolu Üniversitesi'nde 'El Ele Güvenli Geleceğe, SİBERAY ve NARKONOKTA' Projeleri Kapsamında Bilgilendirme Yapıldı

Anadolu Üniversitesi'nde 'El Ele Güvenli Geleceğe, SİBERAY ve NARKONOKTA' Projeleri Kapsamında Bilgilendirme Yapıldı
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30 Eylül-4 Ekim 2024 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi'nde, güvenlik ve narkotik suçlarla mücadele konularında 10 bin 200 öğrenciye bilgilendirme gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi'nde 'El Ele Güvenli Geleceğe, SİBERAY ve NARKONOKTA' projeleri kapsamında bilgilendirme gerçekleştirildi.

30 Eylül-4 Ekim 2024 tarihleri arasında, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünde, Terörle Mücadele, Asayiş, Güvenlik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri personelinin katılımıyla,

'El Ele Güvenli Geleceğe, SİBERAY ve NARKONOKTA' projeleri kapsamında 10 bin 200 öğrenciye bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Üniversitesi Narkotik Suçlar Etkinlikler Narkotik Güvenlik 3-sayfa trafik Eğitim Güncel Eylül

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