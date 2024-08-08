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Anadolu Otoyolu Sakarya Geçişinde Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otoyolun Topağaç Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ACL 019 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile aynı istikamete seyreden F.H. idaresindeki 06 DIC 898 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü F.H., Y.H, E.H., B.H., H.C.K. ve R.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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