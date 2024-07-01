Anadolu Otoyolu Sakarya Geçişinde Tır Kazası: Kupası Kopan Tırın Sürücüsü Yaralandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında kupası kopan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, otoyolun Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 80 HA 257 kupa plakalı tır, 80 AGB 387 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 80 HA 257 plakalı tırın kupası koptu, sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA