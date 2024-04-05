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Anadolu Otoyolu Sakarya Geçişinde Elyaf İplik Yüklü Tırda Yangın Çıktı

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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde elyaf iplik yüklü tırda yangın çıktı. Tırın çekicisinin tamamen yanarak hurdaya döndüğü yangında, dorse kısmında bulunan malzemelerin birçoğu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri çıkışı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan yüklediği malzemeyi Kocaeli'ye doğru götürmekte olan, O.B. kontrolündeki 63 AFN 052 dorse plakasına sahip, 35 AFA 228 plakalı Mercedes marka tırda yangın çıktı. İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve araçta çıkan yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler aracın çekici kısmını hurdaya çevirirken, dorsede bulunan malzemelerin birçoğunu ise kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın neticesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın sebebi ile bölgede trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Otoyolu Sakarya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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