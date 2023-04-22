Anadolu Otoyolu'ndaki kazada ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde kontrolden çıkan cipin su kanalına düşmesi neticesinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen kazada, Sakarya istikametine seyir halinde olan Ali Bolatoğlu idaresindeki 60 TZ 163 plakalı Dacia marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından su kanalına düşerek takla attı. Ağaca çarparak durabilen cipte sürücü Ali Bolatoğlu, Ayşe P. ve Erdem P. ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Ali Bolatoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında Bolatoğlu'nun cenazesi Samsun'a sevk edildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle ağır yaralanan Ayşe P. ve Erdem P.'nin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA