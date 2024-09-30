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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir tır ve iki aracın çarpışması sonucu bir otomobil su kanalına düştü. Araçta bulunan 6 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda üç araç birbirine girdi. Bariyerleri aşarak kanala uçan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtdivan gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden RE 080 AL plakalı tır, RE BA 956 plakalı cip ve 06 BG 3117 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. İçerisinde 6 kişinin bulunduğu 06 BG 3117 plakalı otomobil bariyerleri aşarak taklalar attı. Takla atan otomobil su kanalında ters döndü. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Su kanalına uçarak ters dönen otomobilde bulunan 6 kişi yaralanırken yaralılar sağlık ve itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan otoyol üzerinde 5 farklı aracın maddi hasarlı kaza meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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