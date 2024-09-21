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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
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Bolu geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve 2 tırın karışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 2 otomobil ve 2 tırın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kalıcıkonutlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden B.A. idaresindeki 34 BEA 522 plakalı Mercedes marka araç şiddetli yağışın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobille C.K. yönetimindeki 34 DOK 607 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerin önünde giden E.K. idaresindeki 01 KL 642 plakalı tır ve M.K. yönetimindeki 07 AHM 608 plakalı tır da kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 34 DOK 607 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten verildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede araçların yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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