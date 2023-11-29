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Anadolu Otoyolu'nda uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı

29 Kasım 2023 20:55 Son Güncelleme: 20:56 Abone Ol

Düzce kesiminde durdurulan bir araçta ve sürücü H.Ç'nin üzerinde yapılan aramada 188 gram metamfetamin ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.