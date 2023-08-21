Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Bolu kesiminde Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulamada durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 648 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Otoyolda uygulama yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Otomobildeki A.S'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 648 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - 3. Sayfa