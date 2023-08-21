Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Bolu kesiminde Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulamada durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 648 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.