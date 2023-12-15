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Anadolu Otoyolu'nda Tüp Yüklü Kamyonun Balataları Tutuştu

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Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde tüp yüklü kamyonun balataları tutuştu. Yangının büyümesini polis ekipleri engelledi.

Anadolu Otoyolu'nda Gümüşova rampalar mevkiinde tüp yüklü kamyonun balataları tutuştu. Yangının büyümesini polis ekipleri engelledi.

Olay Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İsmail P. idaresindeki 71 ADC 366 plakalı Ford marka tüp yüklü kamyonun balatalarından dumanlar çıktığını gören sürücü aracını emniyet kenarına çekip itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde gelen bölge trafik ekipleri dumanların lastikte alevler çıkardığını görünce yangın söndürücü tüp ile alevleri söndürdü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması yaptı. Tüp yüklü olması sebebi ile ekipler aracı tamamen soğutmak için çaba harcarken, olay maddi hasar ile atlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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