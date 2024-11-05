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Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünden kontrolü kaybedilen hafif ticari araç, yol kenarındaki 3 ağaca çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki 3 ağaca çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Hendek geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, dinlenme tesisinin önündeki refüjde bulunan 3 ağaca çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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