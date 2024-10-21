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Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası: Bir Şoför Hayatını Kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası: Bir Şoför Hayatını Kaybetti
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Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanede 15 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan şoför, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, Anadolu Otoyolu Erenler gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan Mehmet Akif Çalayır (22) kontrolündeki 41 AOF 558 plakalı tıra, aynı istikamete ilerlemekte olan Remzi Y. (60) idaresindeki 57 DS 350 plakalı tır çarptı. Çarpışmanın etkisi ile her iki tırda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen tırlar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada ağır yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca çalışmalara CAK ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri de destek verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Akif Çalayır, tedavi gördüğü hastanede 15 günlük yaşam savaşını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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