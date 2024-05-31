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Anadolu Otoyolu'nda Tanker ile Tır Çarpıştı: 5 Yaralı

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Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında tanker ile tır çarpıştı ve 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yer Küçük Melen mevkiidir. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında tanker ile tır çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Küçük Melen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekten olan R.K. idaresindeki 27 U 1041 plakalı Mercedes marka tankere aynı istikamete gitmekte olan E. Y. idaresindeki 55 AYN 148 plakalı Scania marka tır arkasından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın sürücü mahalli hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tırın sürücüsü E. Y. ile sürücü mahallinde bulunan aynı aileden A.Y., E.Y. ile 8 yaşındaki H.Y ve 10 yaşındaki Y.E.Y. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.

Anne itfaiye çalışması ile çıkartıldı

Tırın sürücü mahallinde sıkışan anne A. Y. ise itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A. Y., hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre otoyolda trafik durdurulurken, yaralıların kurtarılmasıyla tek şeritten verilmeye başlandı. Araçların kaza mahallinden çekilmesiyle otoyol trafiği normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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