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Anadolu Otoyolu'nda Parçalanmış Cesedin Kimliği Belirlendi

Anadolu Otoyolu'nda Parçalanmış Cesedin Kimliği Belirlendi
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Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda bulunan parçalanmış cesedin, 84 yaşındaki Abdi Güner'e ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün yaya ile kaza yaptığı öğrenildi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki gün önce gece saatlerinde parçalanmış cesedi bulunan ve kıyafet ile beden parçalarından erkek olduğu değerlendirilen kişinin kimliği belli oldu. Otoyolda otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybeden şahsın 84 yaşındaki Abdi Güner olduğu ve aynı gün ailesi tarafından kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Feci kaza, 18 Ocak Cumartesi günü gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Arifiye geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametinde otoyolda bir kişinin parçalanmış halde cesedi bulundu. Olayın ardından bölgeye Otoyol Jandarma Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler, yola savrulan parçalanmış cesedi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne kaldırdı.

Cesedin kayıp olarak aranan 84 yaşındaki adama ait olduğu ortaya çıktı

Öte yandan, Y.K. (71) kontrolündeki 05 ABT 850 plakalı otomobilin bir kişiye çarptığı öğrenildi. Sürücü Y.K. gözaltına alınırken, kazanın oluşumunda karayolları trafik kanununu ihlal ettiği belirlenen yayanın, kıyafet ve beden parçalarından erkek olduğu değerlendirildi. Jandarma ekipleri, tanınmayacak haldeki cesedin kimliğini belirlemek için bölgedeki güvenlik kameraları üzerindeki incelemelerde bulundu. Olay Yeri İnceleme timi tarafından parmak izi çalışmasında kaza neticesinde hayatını kaybeden şahsın, 84 yaşındaki Abdi Güner olduğu ve ailesi tarafından kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Cenaze, işlemlerin ardından aileye teslim edilecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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