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Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Yangını

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde alev alev yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçtan geriye hurda yığını kaldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde alev alev yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçtan geriye hurda yığını kaldı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden G.Ö. idaresindeki 06 HLT 09 plakalı otomobilin Avşar köyü mevkiinde motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebiyle otomobilden geriye hurda yığını kaldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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