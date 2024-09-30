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Anadolu Otoyolu'nda Lüks Otomobilin Kazası: 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Lüks Otomobilin Kazası: 2 Yaralı
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Bolu-Düzce sınırında meydana gelen kazada, lüks bir otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü ve bir yolcu yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Bolu-Düzce sınırında kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerleri yerinden söken otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce sınırında Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden İsmail Ö. idaresindeki 34 GIF 969 plakalı BMW marka otomobil, Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşık 5 kilometre kala kontrolden çıktı. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü İsmail Ö. ve Sevilay Ö. aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın içinde sıkışan yaralı sürücü İsmail Ö. ve Sevilay Ö.'yü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla Düzce'deki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle tek şeridin kapatıldığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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