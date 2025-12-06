Lastiği patlayan otomobil bariyere çarpıp takla attı

DÜZCE(İHA) – Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde lastiği patlayan otomobil bariyere çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Sarıçökek köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere 35 EC 695 plakalı Toyota marka otomobil Bolu'dan Sakarya istikametine giderken Sarıçökek köyü mevkiinde aracın lastiğinin patlaması sonucunda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE