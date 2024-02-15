Anadolu Otoyolu'nda demir yüklü tır kaza yaptı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde demir malzeme yüklü tır, bariyerlere çarptı. Tırın ön ve arka dingilleri koparken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Yukarı Soku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RD 0570 plakalı Mercedes marka tır, İstanbul istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan demir malzeme yüklü tır, bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan tırın ön ve arka dingilleri koptu. Kaza nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü, adeta hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu.

İtfaiye ekipleri tırın akü ile bağlantısını muhtemel araç yangınının önüne geçti.

Tır ve dorsesinin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. - BOLU