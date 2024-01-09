Anadolu Otoyolu Düzce Geçişinde Otomobiller Çarpıştı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 2 otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri yandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara istikametine giden İ.T. idaresindeki 34 VD 1915 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yöne giden E.D. idaresindeki 34 RGJ 109 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile İ.T.'nin aracında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü araçtan kendi imkanları ile çıkarken bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza sebebi ile tek şeride düşen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE