Anadolu Otoyolu Düzce Geçişinde Otomobil Kamyon Çarpması

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde otomobilin çarptığı kamyon devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde ki Ekrem K. idaresinde ki 34 HDR 463 plakalı otomobil, İstanbul'dan yüklediği ev eşyasını Ordu Ünye'ye getiren Derviş K. idaresindeki 52 LP 164 plakalı Isuzu marka kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kamyon devrilirken, otomobil bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri her iki araç sürücüsünü de Düzce'de çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE