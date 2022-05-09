Anadolu'nun Piramitlerinde kaçak kazıya suçüstü - Haberler

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Anadolu'nun Piramitlerinde kaçak kazıya suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Anadolu'nun Piramitlerinde kaçak kazıya suçüstü

Manisa'nın Salihli ilçesinde Anadolu'nun Piramitleri olarak adlandırılan Bintepeler Tümüsleri Mevkiinde 1. Derece arkeolojik sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Anadolu'nun Piramitleri olarak adlandırılan Bintepeler Tümüsleri Mevkiinde 1. Derece arkeolojik sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Salihli'nin Tekelioğlu Mahallesi'nde bulunan ve 1. derece arkeolojik sit alanı olan Bintepeler mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.A.(40), C.Ö.(62), A.Y.(47), M.T(45), Z.S.(51), İ.U.(63) isimli şahıslar 4 metre genişliğinde ve 20 metre derinlikte izinsiz kazı yaparken suç üstü yakalandı.

Operasyonda şüphelilerle birlikte beton delme, jeneratör, testere, çekiç, çapa, 50metre uzunluğunda ip ve halat, 40 metre uzunluğunda uzatma kablosu, Lidya dönemine ait 1 adet bakır sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Kazı, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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