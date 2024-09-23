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Anadolu Jet Uçağının Uçuş Süresi Doldu, Yolcular İsyan Etti

Anadolu Jet Uçağının Uçuş Süresi Doldu, Yolcular İsyan Etti
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Elazığ-Ankara seferini yapacak olan Anadolu Jet uçağının pilotunun 'Uçuş sürem doldu' demesi üzerine sefer iptal edildi. Saatlerce havalimanında bekleyen yolcular isyan etti ve çoğu evlerine dönerken bazıları otellere yerleştirildi.

Elazığ- Ankara seferini yapacak olan Anadolu Jet uçağının pilotu "Uçuş sürem doldu" deyince seferler diğer güne ertelendi. Saatlerce havalimanında bekleyen yolcular isyan etti.

Türk Hava Yolları'nın alt şirketi Anadolu Jet firmasının saat 18.15'de gerçekleşecek Elazığ-Ankara seferi için bilet olan yolcular, uçuş öncesi Elazığ Havalimanı'na geldi. Yolcular işlemlerini tamamlayıp saati beklerken, seferin 19.15'e ertelendiği açıklandı. Yolcular uçuş saatini beklerken yapılan diğer bir anonsta bu kez de 20.00'ye ertelendiği duyuruldu. Saat 20.00'yi geçmesine rağmen uçağa alınmayan yolcular, havalimanı ve firma yetkilileri ile tartışmaya başladı. Pilotun "Uçuş sürem doldu" demesi üzerine seferin iptal edildiğini ve sabah 09.00'a alındığını öğrenen yolcular adeta isyan etti. Yolcuların çoğunun evlerine geri döndüğü, bazılarının ise firma tarafından otellere yerleştirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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