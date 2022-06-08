Beykoz Anadolu Hisarı'nda kardeşler arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Haberler

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Beykoz Anadolu Hisarı'nda kardeşler arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beykoz Anadolu Hisarı'nda iki kardeş arasında miras nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 ağır 3 kişi yaralandı.

Beykoz Anadolu Hisarı'nda iki kardeş arasında miras nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Anadolu Hisarı Körfez Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, iki kardeş N.D. ve C.D. arasında para anlaşmazlığı ve miras nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada kardeşlerden N.D., ve Z.D. isimli şahıslar vurularak yaralandı. O esnada tesadüfen yoldan geçen M.T. ise ayağından vurularak yaralandı. Şahısların hastanede tedavi altında oldukları belirtilirken N.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Geniş çaplı yürütülen çalışmalarda; şüpheli C.D. isimli şahıs olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anadolu Hisarı Körfez 3. Sayfa Haberler

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