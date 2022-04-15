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Ana yola çıkmaya çalışan otomobile kamyon çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ana yola çıkmaya çalışan otomobile kamyon çarptı: 3 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ana yola çıkmaya çalışan otomobile kamyonun çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ana yola çıkmaya çalışan otomobile kamyon çarptı: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ana yola çıkmaya çalışan otomobile kamyonun çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam geç saatlerinde Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Türk Telekom Okulu yolundan ana yola çıkan otomobile kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yolun kenarına savruldu. Kazada Mekail Ç. (49), Muhammet Y. ve Serdar K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ana yola çıkmaya çalışan otomobile kamyon çarptı: 3 yaralı

Ana yola çıkmaya çalışan otomobile kamyon çarptı: 3 yaralı

Ana yola çıkmaya çalışan otomobile kamyon çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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