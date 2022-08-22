Amortisör arasına sıkışan kedi kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da bir aracın amortisörü arasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Adıyaman'da bir aracın amortisörü arasına sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde park halinde bulunan bir aracın amortisör kısmına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri amortisör arasına sıkışan kediyi bulunduğu yerden çıkararak kurtardı. Herhangi bir yaralanması bulunmayan kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman İtfaiye kedi 3. Sayfa Haberler

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