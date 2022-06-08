Amcasını tüfekle yaralayan serbest bırakıldı - Haberler

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Amcasını tüfekle yaralayan serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da amcasını tüfekle yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da amcasını tüfekle yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Erdoğan S. (58) hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.S., tedavi altına alındı. E.S., kendisini tüfekle yeğeni A.S.'nin (40) vurduğunu söyledi. A.S., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.S.'nin, rastgele tüfekle ateş açarken amcasını vurduğunu iddia ettiği öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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