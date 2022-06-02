Amcasına fındık bahçesinde kurşun yağdırdı...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler

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Amcasına fındık bahçesinde kurşun yağdırdı...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Amcasına fındık bahçesinde kurşun yağdırdı.

Amcasına fındık bahçesinde kurşun yağdırdı...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcasına fındık bahçesinde tabanca ve tüfekle ateş ederek kurşun yağdırıp ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T.aralarından arazi anlaşmazlığı bulunduğu ileri sürülen amcası M.T.ye fındık bahçesinde hayvan otlattığı sırada pompalı tüfek ve tabancayla ateş açarak kurşun yağdırdı. Olayda ağır yaralanan 3 çocuk babası M.T. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. E.T. ve olay sırasında yanında bulunan eşi F.T.adlı kadın jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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