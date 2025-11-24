Amcası tarafından boğazından ve kafasında bıçaklanan motokurye: "Kendisi serbest, can güvenliğim yok"

Samsun'un Canik ilçesinde bir motokurye, amcası tarafından boğazından ve kafasından bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası tedavi edilen genç, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki göstererek can güvenliğinin olmadığını söyledi.

Olay, 20 Kasım Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Canik ilçesi Şehit Mesut Birinci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan 23 yaşındaki Batuhan İnal, cadde üzerinde amcası R.İ.'yi gördü. Motosikletini kenara çeken genç, o sırada telefonda konuştuğu babasına "Amcamı gördüm ve onunla konuşacağım. Haberin olsun" dedi. Batuhan İnal'ın anlatımına göre yanına gelen amcası R.İ., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak ilk darbeyi boğazına, ikinci darbeyi ise kafasına vurdu. Yaralanarak yere düşen genç, amcasının "Seni öldüreceğim, geberteceğim" şeklinde tehditler savurduğunu iddia etti.

Saldırının ardından hastanede boğazına ve kafasına dikiş atılan İnal, amcasının tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi. Can güvenliğinin olmadığını söyleyen İnal, "Motosikletim ile markete gidiyordum. Amcamı gördüm. Amcamla konuşmak için motosikletimi kenara çektim. Babamla arasında husumet vardı. Kaldırımın kenarında beklerken babamla telefonda konuşuyordum. Babama 'amcamı gördüm ve onunla konuşacağım, haberin olsun' dedim. O sırada amcam geldi. Amca konuşalım diye seslendim. O sırada bıçağını çekti ve ilk darbeyi boğazıma vurdu. Amca sen ne yapıyorsun demeye kalmadan, ikinci bıçak darbesini kafama vurdu. Gözüm karardı ve yere düştüm. Kendisi o da yetmiyormuş gibi üstüme gelerek 'Seni öldüreceğim, geberteceğim' gibi ifadelerle tehdit etti. Ben şikayette bulundum. Kendisi şu anda savcılık kayıtlarında tutuksuz yargılanıyor. Kendisi şu an dışarıdadır. Ben adaletin sağlanmadığını düşünüyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Benim canıma kasteden kişinin bu şekilde sokaklarda dolaşmasını istemiyorum. Bu adam gördü beni ve sorgusuz sualsiz bıçak vurdu. Belki de yarın görecek hiç yanıma yanaşmadan uzaktan tabanca ile sıkacak. Bu adam gözünü karartmış. Hiçbir şekilde art niyetimin yoktu. Kendisi durduk yere canice saldırabiliyor" dedi.

Şikayetçi olan genç adalet bekliyor. - SAMSUN