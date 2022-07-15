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Amcaoğlunu tüfekle vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Amcaoğlunu tüfekle vurdu

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir kişi, amcaoğlunu tüfekle vurdu.

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir kişi, amcaoğlunu tüfekle vurdu. Ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kubbeli Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, amcaoğulları arasında miras yüzünden de husumet bulunan Mustafa K.'nin oğlunu da darp ettiği ileri sürülen Hüseyin K. ile akşam saatlerinde karşılaşınca yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Mustafa K., Hüseyin K.'ye tüfekle kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Hüseyin K.'ye komşuları müdahale etti. Bilincini kaybettiği görülen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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