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Amca yeğen arasında telefonda başlayan tartışma kanlı bitti

3. Sayfa Haberleri

Amca yeğen arasında telefonda başlayan tartışma kanlı bitti Batman'da amca ve yeğen arasında çıkan sözlü tartışma kanlı bitti.

Amca yeğen arasında telefonda başlayan tartışma kanlı bitti

BATMAN - Batman'da amca ve yeğen arasında çıkan sözlü tartışma kanlı bitti. Amcasını vuran yeğen, olay yerinde bekleyerek gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Çamlıtepe Mahallesi'nde amca B. D. ile yeğeni E.D. arasında telefonda henüz nedeni belirlenemeyen tartışma yaşandı. Amca B.D.'nin yeğeninin Çamlıtepe Mahallesi'ndeki unlu mamuller işyerine gitmesiyle tartışma burada da devam etti. Tartışmanın büyümesiyle yeğen E.D. amcasına bir el ateş açtı. Göğsünden yaralanan amca B. D., ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla özel hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki amca E. D., daha sonra sevk edildiği Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine intikal eden Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayeti işleyen yeğen E.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

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