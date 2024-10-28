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Amca, tartıştığı yeğenlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

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Amca, tartıştığı yeğenlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Gaziantep'te bir şahıs, anlaşmazlık yaşadığı yeğenlerine tabanca ile ateş etti.

Amca, tartıştığı yeğenlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahıs, anlaşmazlık yaşadığı yeğenlerine tabanca ile ateş etti. Kurşunların hedefi olan yeğenlerden biri hayatını kaybederken diğeri ise yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Atabek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Seçkin ile yeğenleri Mehmet Seçkin ve Mehmet Seçkin arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan husumet tartışmaya döndü. Amca Mehmet Seçkin ile yeğenlerinin tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında amca yeğenlerine tabanca ile ateş etti. Olay sonrası kurşunların isabet ettiği yeğenler yaralandı.

Amcanın vurduğu yeğenlerden biri hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan yaralı yeğenlerden 35 yaşındaki Mehmet Seçkin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yaralı diğer yeğenin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı amcayı yakalama ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Amca, tartıştığı yeğenlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa

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