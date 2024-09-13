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Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! 100'e yakın telefon numarasına sahip olduğu ortaya çıktı

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 kişiyle birlikte tutuklu sayısı 10'a yükselirken amca Salim Güran ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Kişisel verileri çalan bir hackerın, Salim Güran'a ait 100'e yakın telefon numarasını ifşa ettiği ve soruşturmada da benzer bir olayın tespit edildiği öğrenildi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

SORUŞTURMADA YENİ DETAYLAR

Narin Güran cinayetinde neredeyse her dakika yeni detaylar çıkmaya devam ederken katilin kim olduğu ise merak konusu. Soruşturmada bugün de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"SALİM GÜRAN'A AİT 100'E YAKIN NUMARA VAR"

Gazeteci İsmail Haskoloğlu, kişisel bilgileri çalan bir hackerın, Narin amcası Salim Güran'a ait 100'e yakın telefon numarası olduğunu belirten bir dosyayı kendisine yolladığını duyurdu.

Haskoloğlu "Soruşturmada benzer bir olay tespit edildiği ve soruşturmaya katkısı olabileceğini düşündüğüm için bu bilgiyi paylaşıyorum" dedi.

Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! 100'e yakın telefon numarasına sahip olduğu ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan 10 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de 11 Eylül'de jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

22 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından dün adliyeye getirilmiş, savcılıktaki sorgularının ardından annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, aralarında baba Arif Güran'ın da bulunduğu 10 kişi serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Narin Güran Diyarbakır Güvenlik 3-sayfa Hukuk Yaşam

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