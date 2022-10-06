Amca oğullarının muhtarlık seçimine dayanan kavgasında kan aktı: 4 yaralı Erzurum'daki muhtarlık seçimine dayanan ve 4 kişinin yaralandığı bıçaklı sopalı kavgada 6 kişi gözaltına alındı Denizli'de yaşayan amca oğulları arasında, daha önce Erzurum'da yaşanmış muhtarlık seçimine dayandığı...

Amca oğullarının muhtarlık seçimine dayanan kavgasında kan aktı: 4 yaralı

Erzurum'daki muhtarlık seçimine dayanan ve 4 kişinin yaralandığı bıçaklı sopalı kavgada 6 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ - Denizli'de yaşayan amca oğulları arasında, daha önce Erzurum'da yaşanmış muhtarlık seçimine dayandığı iddia edilen tartışmada kan aktı. Birbirlerine sopa ve bıçakla saldıran amca oğullarının kavgasında 2 kişi sırtından, 2 kişi ise bacağından yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erzurum'da geçmiş dönemde yapılan muhtarlık seçiminden dolayı aralarında husumet olduğu ileri sürülen amca oğulları, yeniden tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle birlikte 10 kişi birbirine uzun sopalar ve bıçaklarla saldırdı. Bağrışmaları duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, sırtından bıçakla yaralanan O.K. ve M.K. ile bacağından yaralanan B.K. ve F.K.'yı farklı hastanelere kaldırdı. Olayın ardından güvenlik güçleri, kavgaya karışan U.K., E.K., A.K., Y.K., Ö.K. ve R.K.'yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri kanlı sopadan parmak izi alırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.