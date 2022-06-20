Amca oğulları arazi anlaşmazlığı kavgasında birbirlerini bıçakla ağır yaraladı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Amca oğulları arazi anlaşmazlığı kavgasında birbirlerini bıçakla ağır yaraladı Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden iki amca oğlu arasında çıkan bıçaklı kavgada birbirlerini ağır yaraladılar.
Amca oğulları arazi anlaşmazlığı kavgasında birbirlerini bıçakla ağır yaraladı
SAMSUN - Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden iki amca oğlu arasında çıkan bıçaklı kavgada birbirlerini ağır yaraladılar.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak üzerinde gece saat 00.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca oğulları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden bıçaklı kavga çıktı. Kavgada M.S.ile M.S.birbirlerini bıçaklayarak ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Her iki yaralanın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa