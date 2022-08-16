Son dakika haberleri | Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Bayburt'ta bebeği Trabzon'a götüren ambulansa otomobil çarptı. Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı BAYBURT - Bayburt'ta bebeği Trabzon'a götüren ambulansa otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Bayburt'ta eski hastane kavşağında Trabzon'a acil sevk yapan içerisinde bebek bulunan ambulans su firmasına ait otomobille çarpıştı. Y.A.'nın yönetimindeki 69 AAC 679 plakalı ambulans Trabzon güzergahına doğru ilerlerken, kavşaktan çıkış yapan A.Ö. yönetimindeki 34 ZC 3573 plakalı araçla çarpıştı. Kazada A.Ö., yaralanırken, Trabzon'a bebek sevki yapan ambulansta herhangi bir yaralanma olmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan A.Ö'.ye ilk müdahaleleri yaparak, gözetim amacıyla Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürürken, sevk edilen bebek ise bir başka ambulans ile Trabzon'a gönderildi. Çarpmanın etkisiyle ön kısmında hasar bulunan 34 ZC 3573 plakalı araç olay yerine gelen trafik ekipleri gözetiminde, çekici ile kaza yerinden kaldırıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir Bayburt Trabzon 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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