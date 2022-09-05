Ambulansın çarptığı 20 koyun telef oldu 3. Sayfa Haberleri Kayseri'nin Develi ilçesinde ambulansın koyun sürüsüne çarpması sonucu 20 koyun telef oldu. Kayseri'nin Develi ilçesinde ambulansın koyun sürüsüne çarpması sonucu 20 koyun telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Develi Çevreyolu'nda meydana gelen olayda ambulans karşıdan karşıya geçen koyun sürüsüne daldı. Çarpmanın şiddetiyle 20 koyun telef olurken, çok sayıda koyunda yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Telef olan 20 koyun yoldan kaldırılırken, yol tekrardan trafiğe açıldı. Maddi hasar oluşan ambulansta çekici ile kaldırıldı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kayseri 3. Sayfa Haberler

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