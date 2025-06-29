Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
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Kahramanmaraş'ta bir otomobil sürücüsü, içinde hasta bulunan ambulansa yol vermediği için cezai işleme tabi tutuldu. Olay, ambulansın sağlık personelinin sürücüden yol istemesiyle kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ta trafikte seyir halindeyken bir otomobil sürücüsü, içerisinde hasta taşıyan ambulansa yol vermedi. Sürücüye cezai işlem uygulandı, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş Doğu Çevre yolunda meydana geldi. İçerisinde kalp hastasını taşıyan ambulans seyir halindeyken önünde seyreden otomobilden yol istedi. O anlar ambulanstakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ambulans içindeki sağlık personeli, "Ambulansa yol ver" diyerek otomobil sürücüsünden yol istedi. Olay sonrası Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri harekete geçti. Ambulansa yol vermeyen sürücüye 55/1-c maddesinden işlem yapılacağı öğrenildi. Öte yandan ambulans ile Özel Megapoint Hastanesi'ne kaldırılan hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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