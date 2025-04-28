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Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye 24 Bin TL Ceza

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye 24 Bin TL Ceza
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Maltepe D-100 Karayolu'nda ambulansa yol vermeyen ehliyetsiz sürücüye 24 bin 816 TL idari para cezası kesildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Maltepe D-100 Karayolu'nda ambulansa yol vermeyen ehliyetsiz sürücü hakkında 24 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 24 Nisan 2025 tarihinde Maltepe ilçesi D 100 Güney Zümrütevler mevkiinde bir araç sürücüsünün sol şeritte seyrettiği esnada arkasından gelen ambulans aracına yol vermediğini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen S.S. isimli şahıs yakalandı. Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Araçların sağından geçmek', 'Geçilmek istenen araç sürücüsünün duyulur/görülür bir geçiş işareti alınca taşıt yolunun sağ kenarından gitmemesi', 'Sürücünün işaret vermeden şerit değiştirmesi', 'Yakın takip' ve 'Saygısızca araç kullanmak' maddelerinden olmak üzere toplamda 24 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.

Şahıs hakkında 'Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek' maddesinden adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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