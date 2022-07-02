Ambulansa yılan girdi

Samsun'da hastane önündeki ambulansın içinde fark edinilen yılan korku ve paniğe sebep oldu.

Olay, Samsun Eğitimi ve Araştırma Hastanesi Asil Servisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Devlet Hastanesinden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen hastayı götüren 112 Acil Servise ait ambulansın içinde yılan fark edildi. Hastanenin acil servisi önünde park halindeki ambulansın ön sağ kapı yanında içinde yılanı gören sağlık personeli itfaiyeden yardım istedi.

Soğuk hava ve biber gazı sıkıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aracın motor kısmına kaçan yılanı çıkartmak için tüplerle soğuk hava sıktı. Yılanı saklandığı yerden çıkartmak için itfaiye ekipleri polisin getirdiği biber gazını da sıkıp çıkması için uzun süre uğraştı. Daha sonra ambulans hastanenin açık otoparkına çekildi ve burada da yılanı yakalama çalışması devam etti.

1,5 saat süren çalışma sonuçsuz kaldı

İtfaiye ekipleri bir ara yılanın ön sağ çamurluk üstündeki bir kapak içinde gizlendiğini tespit etti. Kapak sökülerek yılan yakalanmak istenirken yılan bir anda bulunduğu yenden aracın iç kısmına kaçtı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada yılan saklandığı yerde bulunamadı. Motorun iç kısımlarına saklandığı tahmin edilen yılanı çıkarma çalışması ise sona erdi.

Ambulans Samsun İl Ambulans Müdürlüğüne götürüldü ve görevliler içinde yılan bulunan ambulansı burada bırakıp bir başka ambulansı teslim olarak görev yerleri olan Çarşamba ilçesine geri döndü. Samsun İl Ambulans Başhekimliği önünde park edilen yılanlı ambulansın içindeki yılanın zaman içinde kendi kendine çıkabileceği tahmin ediliyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa