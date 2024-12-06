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Ambulansa Yetişmeye Çalışan Otomobil Tarlaya Devrildi: 2 Yaralı

Ambulansa Yetişmeye Çalışan Otomobil Tarlaya Devrildi: 2 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde, hasta taşıyan bir ambulansa yetişmeye çalışan otomobil devrildi. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, hasta taşıyan bir ambulansa yetişmeye çalışan otomobil tarlaya devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinden Çorum Alaca yönüne seyir halinde olan Mustafa K. yönetimindeki 28 ABH 527 plakalı otomobil, Ünalan köyü yakınlarında ambulansa yetişmeye çalışırken kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle tarlaya devrilen otomobilde sürücü Mustafa K. ve yolcu Leyla K. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralılar, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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