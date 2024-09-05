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Ambulans Şoförü ve Hemşireler, Kaza Sonrası Diğer Yaralılara Yardım Etti

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Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan ambulansta yaralanan şoför ve hemşireler, diğer araçtaki yaralıların yardımına koşarak önce onların yaralarını sardılar. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan ambulansta yaralanan şoför ve hemşireler, yaşadıkları bu duruma rağmen diğer araçtaki yaralıların yardımına koşarak önce onların yaralarını sardılar.

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan S. (39) idaresindeki 03 BG 966 plakalı ambulans, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ANG 611 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar şarampole düşerek durabildi. Kazada, ambulans sürücüsü ile araçtaki hemşireler Öznur T. (39) ve Serpil T. (26) ve otomobildeki Alettin Tok (65) ile Y.T. (20) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Alettin Tok kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından otomobildeki yaralılar jandarmaya verdikleri ifadelerinde ise ambulansta yaralanan sağlık görevlilerinin kendi yaralarına aldırış etmeden yardımlarını koştuklarını ifade ettiler.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Sağlık Güncel

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